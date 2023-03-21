半導體產業持續低迷，令記憶體晶片大國南韓備受衝擊，根據韓聯社報導，南韓3月前20天出口年減17.4%，若以品項區分，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業出口下滑44.7%。

報導指出，南韓3月前20天出口總額為309億美元，與2022年同期的374億美元相比減少17.4%。進口額同樣也下降5.7%至373億美元，出現貿易逆差63億美元。

進一步從產品類別來看，受需求低迷及晶片價格走跌影響，半導體晶片出口額銳減44.7%至43.2億美元；抵銷汽車的強勁外銷動能，汽車出口額達到34.5億美元、年激增69.6%。

從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口額年減36.2%至61.8億美元，對第二大貿易夥伴美國出口額則小增4.6%至56億美元；對歐盟及越南出口額，則分別下降8.9%、28.3%。

另根據《The Korea Herald》報導，三星電子和SK海力士(SK Hynix)的晶片業務因庫存水位飆高，恐面臨數十億美元虧損。其中，三星營業虧損估計介於1.91兆至4.47兆韓元(折合約15億至34億美元)，SK海力士則虧損3.11兆韓元(折合約24億美元)。