許淑華強調，參戰立委並非落跑，而是將服務升級。劉彥宜攝

許淑華說道，與洪健益各有實力，最後取決於選民選擇。劉彥宜攝

民進黨立委初選自20日起登記，台北市議員洪健益昨已領表，議員許淑華則於今日登記參選第七選區（松山信義）立委，雙方將於初選時對戰。許淑華表示，任何人要選都尊重，並不樂見內鬥，最後取決於選民選擇。她也提及，他並非落跑，也沒有離開過第七選區，只是將服務升級。

許淑華指出，2020年曾於第七選區參戰，得票數43％突破艱困選區門檻，因此這次必須依規定初選，接下來仍會全力以赴，相信只要心存善念，民眾一定會看到她的努力，也希望2024總統大選旗開得勝。

但初選將面對洪健益，許淑華說道，第七選區本身是艱困選區，要選並不容易，任何人要選都尊重，不樂見內鬥，而是憑藉個人實力和能力爭取支持。今日單槍匹馬前往市黨部領表登記，就是避免造勢，希望由自己面對黨內初選，大家公平競爭，最後取決於選民的選擇。

媒體追問，認為對戰洪健益的優勢？許淑華回覆，2人都是第五屆議員，她努力推動幼教、青年、都更和動保等公共議題，雙方在經營基層和關注的議題不同，各有實力和能力，取決於民眾認知，期待任何一方初選通過後，另一人則全力支持勝出者，不論如何競爭，總統選舉才是最重要。

至於國民黨則有現任立委費鴻泰，台北市議員徐巧芯也表態參與初選，面對2人將有什麼不同的策略打法？許淑華說道，費、徐各有各的優缺點，但她只有兵來將擋、水來土淹的原則，任何對手都是平常心看待，只和自己選，期望高出2020參選時的選票數。

另，黨主席賴清德祭出誠信條款，不建議現任議員參戰立委。許淑華強調，「我們不叫落跑，我的部份是我要將服務升級，因為我沒有落跑過，我從來沒有離開這個選區。」誠信條款只是建議，且排除艱困選區和沒有現任立委的地區，最重要是選出最強的人，代表民進黨打贏選戰。