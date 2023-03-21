新北市福利擴大，新北身障愛心卡擴大可搭雙北捷運。（葉德正攝）

新北身心障礙者已突破17萬4000人，新北市長侯友宜21日宣布，為保障身心障礙者行的權益，原提供身心障礙者愛心悠遊卡，每人每月480點，從7月底開始，除既有北北基公車外，可擴大至搭乘雙北捷運，以鼓勵身心障礙者社會參與，所需經費約增加8000萬元。

侯友宜表示，市府提供廣大身心障礙者愛心悠遊卡每人每月480點使用範圍，未來除可在480點額度內，免費搭乘台北、新北、基隆的市區公車，再擴大至搭乘雙北捷運，提供多元交通工具選擇，鼓勵身心障礙者更積極參與社會活動。

中華關愛身障者協會理事長陳青琪表示，身障者最大的問題是行動，要能走出去才能就學、就醫、就養。感謝侯市長，在萬物齊漲下，增加身障者的福利，讓身障朋友外出更方便。

今日川方企業與文傑建設今日捐贈新北市府各1、3輛復康巴士，侯友宜說，新北市這12年來受贈646輛，可說處處有復康，處處有愛心。

川方企業董事長黃國欣表示，企業取之社會，當思回饋社會。透過媒體了解到復康巴士的功能，因此以公司暨寶春社福基金會名義捐贈，希望能幫助有需求者。

文傑建設董事長郭進源表示，自己阿姨曾因髖骨受傷復健，需要使用復康巴士，父親晚年時也經常搭乘，自己家裡有輛復康，推己及人，在2014年及2019年各捐贈1輛，2021年、2022年時再以母親郭許心、妻子楊美慧和公司名義捐贈4輛；這次再以雙親等名義捐贈3輛，以感念父母的養育之恩，並增加身障朋友及年長失能者的使用率。