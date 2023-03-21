丁噹睽違5年馬來西亞開唱，歌迷熱情安可。（相信音樂提供）

歌迷幫丁噹擦汗。（相信音樂提供）

丁噹睽違5年馬來西亞開唱，歌迷熱情安可。（相信音樂提供）

「情歌天后」丁噹相隔5年帶著「當我們再一起」live house巡迴演唱會來到馬來西亞開唱，原訂近2個小時的演唱會，因為歌迷瘋狂「安可」，丁噹先是加碼清唱原本不在歌單內的11首歌，後來丁噹已走到後台，準備上廁所時，聽到歌迷安可聲持續，她再度出場從演唱會第一首〈夜貓〉開始唱，徹底滿足歌迷。

丁噹以〈夜貓〉、〈快樂頌〉、〈花火〉等嗨歌火辣開場，她開心地說：「上次見到你們是2018年，這5年中間我們經歷了很多事情，那麼久沒來，我來了！」全場歌迷尖叫回應，因為這麼久沒見到歌迷，所以此次巡迴選擇以live house的小場地與歌迷近距離接觸，她說：「之前演唱會是大場的，跟大家距離後遠，我們已經5年沒見了，所以我希望是這麼近距離可以好好看到每個人。」甚至還開放歌迷與她合唱，以及為她擦汗，有趣的事，因為歌迷太緊張不會擦，反幫歌迷擦汗，引來現場歌迷尖叫爆表。

除了獻唱《當我們再一起》裡的〈約定〉、〈輸了你贏了世界又如何〉、〈愛如潮水〉金曲，丁噹在演唱〈猜不透〉、〈手掌心〉、〈我愛他〉等歌時，全唱歌迷跟著大合唱，現場宛如大型KTV，丁噹也透露平常很少去KTV，因為朋友點到她的歌時都會把麥可風給她，笑稱：「KTV唱自己的歌有種上班的感覺，但我還是很開心，因為大家都喜歡這些歌。」

接下來，丁噹將投入6月24、25日《搭錯車》臺南文化中心演藝廳演出，在這之前也將和王柏森、陳乃榮提前南下會劇迷，將在3月26 日16：30在臺南南紡購物中心 A2館 1F南紡廣場舉辦《搭錯車》音樂劇台南站感謝簽票會，也走入臺南應用科技大學、崑山科技大學等學校舉辦「分享會」。