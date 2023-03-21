新北市五股守讓堂自20日起，推出一系列「慢讀．慢食」閱讀飲食活動，規畫「閱讀世界的餐桌」飲食文學主題書展、「帶雙筷子慢讀慢食」—五星市場食育走讀、「節氣米食DIY」體驗、「慢食天下」飲食文學教父新書發表會、以及「飲食講堂」名家導讀等活動，接軌國際「慢讀」風。

新北市立圖書館館長王錦華表示，近年來「慢活」成為全球風潮，五股守讓堂也推出「慢讀．慢食」閱讀飲食活動，以閱讀結合飲食，邀請到飲食文學教父焦桐與綠色飲食作家番紅花，帶大家從最貼近日常生活中的飲食出發，支持飲食與環境的永續，讓民眾一改過去忙碌快速的腳步，放慢速度停下來思考自我人生的意義，從「慢食」與「慢讀」推動食養教育與閱讀生活。

「慢讀．慢食」閱讀飲食系列活動自3月20日開始起跑，26日有「帶雙筷子慢讀慢食—五星市場食育走讀」，由知名親子教養、綠色飲食作家番紅花，帶領親子走訪新北市五股公有市場，從認識新鮮食材開始，了解食物產地與來源，培養永續飲食觀。

4月9日為「節氣米食DIY」體驗，則邀親子自製清明節應景美食「草仔粿」，認識傳統節慶與節氣文化；4月30日則是「慢食天下」新書發表會，飲食文學教父焦桐將發表最新飲食文學，以近15萬字篇幅，帶領讀者透過古今中外經典佳餚認識食物背後的故事。

「閱讀世界的餐桌」飲食文學主題書展，則從20日開始展出至5月30日止，將展出包括「飲食文學宴」、「飲食散文」、「飲食文選」、「飲食詩」等不同類別的選書，讓民眾從閱讀中探尋作家筆下的飲食美學。

另外，5月7日至8月12日還有「飲食文學慢讀講堂」，相關活動即日起免費開放報名，參加還有機會獲得守讓堂獨家限量好禮，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢。