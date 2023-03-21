淡海國小預計112學年度展開招生，但僅限招生國小一年級至四年級，新北市議員鄭宇恩接獲許多家長陳情，由於家中孩子分屬中低年級和高年級，好不容易盼到淡海國小即將招生，哥哥姐姐卻沒辦法就讀淡海國小，造成家長陷入早上要分兩頭接送的窘境；對此教育局指出，兄弟姊妹若分屬不同學校就讀，可免遷戶籍辦理同校轉學。

2018年時任新北市長朱立倫宣布淡海國小新設校計畫後，淡海新市鎮的家長終於盼到淡海國小將在112學年度展開招生，但家中同時有高年級及等著新入學的學童家長這時候才發現，淡海國小第一年只有招生一至四年級，家中有兩寶以上的爸媽，得經歷至少一年分兩頭接送的窘境。

鄭宇恩指出，經詢問教育局，即便校舍能順利趕工完成，仍會受制學校設備、教學師資等規劃，五、六年級完全來不及招生，不僅造成家長困擾，還有可能讓孩子在施工中的環境學習，顯現教育局起初規劃就欠缺思考。

鄭宇恩指出，淡海及周邊地區學校額滿的狀況幾乎年年考驗家長的應變能力，如今淡海國小即將招生，仍受制於工程進度、教學設備和師資等等，教育局起初規劃的欠缺整體思考，再次面臨考驗。鄭宇恩指出，除了家長應變一年分送兩校的問題之外，若工期沒有嚴密掌握，還可能出現一邊施工、一邊上課的險境。

對此，新北市教育局指出，淡海國小新設校自2021年12月6日動土開工，其工程分為兩期，第一期目標即是設定112學年度一至四年級校舍完工，並如期招收中低年級學生，第二期工程完工後，於113學年度招收高年級學生；此外工程期間校方與施工廠商也會規劃完整區隔教學區與施工區域之動線，維護師生安全。

針對兄弟姊妹不同校的問題，教育局指出， 依據本市《公立國民小學轉學作業要點》規定，屬同一戶籍學生因學區重新劃分致兄弟姊妹分屬不同學校就讀者，得申請隨其兄弟姊妹轉入同一學校就讀，免遷戶籍即可辦理轉學。