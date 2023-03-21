由於溫室氣體導致全球暖化，造成極端氣候、糧食短缺及經濟動盪等影響，全球重點汽車市場如美國、歐洲積極採取措施逐步淘汰燃油車，減少碳排放量，加速淨零目標。對此，台灣亦不例外，為實現2050淨零排放，國發會於去年12月公布2030年減碳目標，以及12項淨零關鍵戰略具體行動與措施，其中「運具電動化及無碳化」，規畫透過提高電動運具數量、布建電動車充電場域與設施，及產業技術升級轉型等政策，預計2030年達到市區公車及公務車全面電動化，2040年市售小客車及機車全面電動化之目標，顯見電動車發展勢不可擋，更將帶動上下游供應鏈營運及布局。

為呼應國際趨勢與政府政策，2035 E-Mobility Taiwan展覽名稱中的「2035」象徵電動車、自駕車2035年將主導全球新車市場。展覽將展出節能永續智慧移動解決方案，滿足國內外市場需求，並協助業者掌握汽車電動化及智慧化商機。

其中，成運汽車、和泰車(2207)分別展示新款電動巴士及電動汽車；格斯、迪吉亞、馳諾瓦、台達、太平洋電線電纜、士林電機、星博電子、mTARC將展出電池、馬達、充電設備。公信電子、研華(2395)、智易科技、台灣車聯網產業協會、科絡達則展出車輛導航、駕駛行為及車輛狀態偵測、空中升級技術(OTA)等智慧車聯網應用科技。

此外，E-Mobility Global Demo Day獲選之7國12家新創公司亦展出3D影像偵測、自駕車驗證模擬平台、自駕AI系統、可維修及重複使用之電池等更便捷、環保創新解決方案。

另為鼓勵參展商為地球永續發展盡一份力，2035 E-Mobility Taiwan與台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)及台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)共同舉辦ESG Achievement永續標誌評選，表彰企業，並安排專家與企業進行一對一減碳諮詢服務。

貿協強調，展覽期間同時舉辦系列活動，包含「電馳智駕-智慧移動論壇」邀請歐美產業專家剖析電動車及自駕車市場發展趨勢，亦有指標大廠講述永續、創新技術；此外現場由產業專家帶領主題導覽、達人講堂、新產品發表會等，與參觀者一探最新智慧移動解決方案。