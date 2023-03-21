台灣大表示，極端氣候已經對地球上的每種生物造成劇烈影響，沒有一個人可以置身事外，減碳更是全球企業營運的重大檢核目標與使命。台灣大身為ICT產業永續經營的引領者，不僅為全台首家加入RE100的電信業者，並承諾2040年全公司達到100%使用再生能源，同時向科學基礎減碳目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)提交2050年淨零排放的承諾 (Net-Zero Commitment)外，多年來更發揮「火車頭」的影響力，積極帶領供應生態圈落實減碳作為，包含2022年重大標案完全符合ESG門檻篩選，並完成超過400家供應商的ESG永續書面審查、129家供應商碳盤查。未來台灣大將會持續推行供應鏈精準碳管理，攜手供應夥伴朝2030年供應鏈碳排放量較2020年減少20%的目標前進。

台灣大哥大表示，極端氣候已經對地球上的每種生物造成劇烈影響，沒有一個人可以置身事外，減碳更是全球企業營運的重大檢核目標與使命。台灣大身為ICT產業永續經營的引領者，不僅為全台首家加入RE100的電信業者，並承諾2040年全公司達到100%使用再生能源，同時向科學基礎減碳目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)提交2050年淨零排放的承諾 (Net-Zero Commitment)外，多年來更發揮「火車頭」的影響力，積極帶領供應生態圈落實減碳作為，包含2022年重大標案完全符合ESG門檻篩選，並完成超過400家供應商的ESG永續書面審查、129家供應商碳盤查。未來台灣大將會持續推行供應鏈精準碳管理，攜手供應夥伴朝2030年供應鏈碳排放量較2020年減少20%的目標前進。