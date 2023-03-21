全球央行展現共同阻止金融危機擴散的決心，以及在瑞士政府促成下，瑞銀同意以收購方式援救瑞信，隔夜美股收高，受此提振，周二香港恆生指數盤中小漲0.3%，報19064.73點。國企股跌0.1%，報6462.91點。投資人觀望聯準會周三會後發布的利率決議，使市場走勢受抑。