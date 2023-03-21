恆生科技股指數暫跌0.29%，成分股漲跌互見，蔚來漲6.8%，小鵬汽車漲6.6%，表現最佳。閱文集團跌2.7%，跌幅最大。
匯豐止跌，目前上漲2%。
舜宇光學漲逾5%，儘管前一日盤後公布去年淨利大減51.7%。
藥明康德漲6.3%，其去年淨利大幅成長73%。
目前市場普遍預期聯準會將在周三會後宣布升息25個基點，而根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯準會按兵不動、將其隔夜利率維持在介於4.5%～4.75%的可能性也有近三成。
全球央行展現共同阻止金融危機擴散的決心，以及在瑞士政府促成下，瑞銀同意以收購方式援救瑞信，隔夜美股收高，受此提振，周二香港恆生指數盤中小漲0.3%，報19064.73點。國企股跌0.1%，報6462.91點。投資人觀望聯準會周三會後發布的利率決議，使市場走勢受抑。
恆生科技股指數暫跌0.29%，成分股漲跌互見，蔚來漲6.8%，小鵬汽車漲6.6%，表現最佳。閱文集團跌2.7%，跌幅最大。
匯豐止跌，目前上漲2%。
舜宇光學漲逾5%，儘管前一日盤後公布去年淨利大減51.7%。
藥明康德漲6.3%，其去年淨利大幅成長73%。
目前市場普遍預期聯準會將在周三會後宣布升息25個基點，而根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯準會按兵不動、將其隔夜利率維持在介於4.5%～4.75%的可能性也有近三成。
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