恆生科技股指數暫跌0.29%，成分股漲跌互見，蔚來漲6.8%，小鵬汽車漲6.6%，表現最佳。閱文集團跌2.7%，跌幅最大。

匯豐止跌，目前上漲2%。

舜宇光學漲逾5%，儘管前一日盤後公布去年淨利大減51.7%。

藥明康德漲6.3%，其去年淨利大幅成長73%。

目前市場普遍預期聯準會將在周三會後宣布升息25個基點，而根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯準會按兵不動、將其隔夜利率維持在介於4.5%～4.75%的可能性也有近三成。

稅務法務－房地合一稅特殊股權交易申報 留意3大迷思
猴痘再爆3例本土均散發個案 今起供3千人登記打疫苗
市場情緒回穩 台股漲逾百點 台積電彈4元至516
#3% #聯準會 #美股 #收高 #觀望