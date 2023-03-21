嘉義樹木園日式建築「蓪草紙花」特展展出早期蓪草紙藝作品。（廖素慧攝）

嘉義樹木園日式建築「蓪草紙花」特展人造花唯妙唯肖。（廖素慧攝）

林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株說明蓪草莖可製成紙材。（廖素慧攝）

台灣蓪草學會理事長陳建華展示蓪草製作人造花，精美巧妙。（廖素慧攝）

嘉義樹木園日式建築區即日起至4月30日舉辦「蓪草紙花」特展，開放參觀，林務局林業試驗所中埔研究中心表示，蓪草是台灣原生常綠灌木，早期常被製成天然紙材；台灣蓪草學會理事長陳建華說，蓪草常見於海拔300至2000公尺山區，早期知名藝師為朴子配天宮用蓪草製作紙燈花。

林業試驗所中埔研究中心主任蔡佳彬表示，蓪草（Tetrapanax papyrifer），又稱「通脫木」，是台灣原生常綠灌木，莖幹裏的海綿狀髓心可刨出雪白細滑的薄片，可刨製成天然紙材稱為「蓪草紙」，是手工藝品、製花裝飾品的材料，自清朝就曾發展成產業，後來新媒材推陳出新，目前僅剩下苗栗、新竹一帶有少量種植，推展文化觀光。

林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，嘉義樹木園樹種多元豐富，為國內學術研究及樹木保育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，園區的日式建築是1944年建造的官舍，2022年配合國家植物園方舟計畫修復完成、再利用。

蔡景株說，日式建築區規畫不定期辦理推廣植物相關的藝文展覽、研習課程，逐步對外開放，此次「蓪草紙花特展」自3月21日至4月30日，每日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，歡迎民眾參觀。

陳建華說，蓪草紙藝自清代從大陸傳至台灣，台灣海拔300至2000公尺山區，後來被石化產品取代，蓪草栽種及紙藝品也就沒落，早期藝師潘牛就曾應嘉義縣朴子配天宮之請，用蓪草製作燈花，該學會將繼續推廣蓪草紙藝文化。