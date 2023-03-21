台北市議員許淑華今（21）日現身民進黨台北市黨部，登記參與北市第7選區（松山、信義）立委初選，談到可能面對的黨內競爭與國民黨對手，她希望大家公平競爭，並說她是在跟自己選，「希望我這次選票能高過我上次2020所得到的選票」。

今日隻身一人前往民進黨台北市黨部的許淑華，透露是不想把登記場合變成造勢現場，才會選擇自己一人前來面對，希望能夠讓選民看到她的真誠與能力，將選票投給她；她也說，雖然上次的得票率突破民進黨的艱困選區門檻，但大家認知上松信仍是艱困選區，想要選其實不容易，黨內優秀同志想選都歡迎。

被問到台北市議員洪健益有意挑戰，許淑華分析雖然她與洪都是5屆議員，但兩人關注的議題比較不同，如她長期針對幼教議題、青年政策、都更及動保等著墨，最後就看民眾認為誰比較適合代表民進黨選松信區立委，希望大家公平競爭，並一同支持通過初選的人。

至於通過初選後，可能會遇上的藍營對手為現任立委費鴻泰或議員徐巧芯，她則說費與徐都是可敬的對手，各有各的優點與缺點，但她的原則就是兵來將擋、水來土掩，「我只跟我自己選，希望我這次選票能高過我上次2020所得到的選票，希望這次能讓選民看到，我真的願意幫他們做事，任何對手對我來講都是用平常心看待。」