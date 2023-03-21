112學年度大學繁星推薦放榜，新竹縣立六家高中有35顆星光閃耀，其中23人錄取國立大學，占錄取人數的6成5，表現優異，學生們以錄取學校小看板，做「我的主場秀」！

錄取台大醫學工程學系的林嘉鍵，家境不富裕，沒有補習，他從高一就目標明確，保持課前預習、上課認真、課後複習的讀書基本功，以在校成績第一名上台大。

立志從醫的林辰樺，在高一社團受到學姐鼓勵，始終努力維持在校成績名列前茅，錄取中國醫藥大學藥學系。

錄取成大化學工程係的蔡孟臻說，秉持著每天早睡早起的作息，六家同學很溫暖，高三都在一起勉勵互相取暖，很感恩師長的教導，才能錄取成大。

李依琳說，高中三年來，堅持把握每一次的大小考試，雖然學測成績稍微失常，也如願上榜清華大學化學系。

家境清寒的林保叡，以免試入學管道從六家國中部進入六家高中部，從未參加校外補習，高一到高三每天參加學校舉辦夜自習，喜歡閱讀，長期到本校圖書館工讀，假日到社區擔任課輔小老師，如願以償錄取台北大學法律學系。

六家高中校長江月媚感謝高三導師及所有任課老師辛勤的教導，教務處、輔導處及家長們專業的輔導，讓錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等國內頂尖大學校系均有學生上榜。