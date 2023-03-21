司法院行政廳廳長高玉舜21日表示，「法院通譯制度」及「法庭無障礙設施」，對於公平審判及弱勢者權益保障至關重要。司法院目前建置21種語言、263名特約通譯備選人，供法院審理案件有傳譯需求時選任，以保障弱勢權益，建立友善司法環境。

高玉舜指出，司法院自2006年起即採行「特約通譯制度」，聘用合格且經完整教育訓練的特約通譯，特約通譯並需每2年換照一次，以確保通譯品質。目前可提供通譯之語言包括：手語、客語、閩南語、原住民族語、日語、英語、韓語、廣東話、法語、德語、西班牙語、泰語、越南語、印尼語、菲律賓語、馬來西亞語、緬甸語、俄語、柬埔寨語、爪哇語、同步聽打等21種語言，以因應法院開庭時，所需傳譯地方方言、原住民族語言暨多國語言需求。

高玉舜說明，法院於審理時，也應主動徵詢有無傳譯需求、告知得向法院聲請傳譯服務及遴選特約通譯到庭協助，以協助法院發現真實、保障訴訟關係人訴訟權益、移除語言障礙，落實司法為民理念。

高玉舜進一步指出，又為確保身心障礙者有效獲得司法保護及近用，司法院發布《法院各類法庭設置無障礙席位指引》，函請各法院就法庭出入口及法庭內通道規劃無障礙設施、設置旁聽區、審判活動區無障礙席位空間等。目前各法院於各類法庭提供至少1間無障礙設施及席位空間，以便利身心障礙者參與法庭活動。