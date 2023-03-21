超狂！彰化一名38歲的謝姓竊賊，從上月開始雇用大型貨車、吊車偷遍大北斗地區工地，分別竊取2處建築工地的鋼板樁、H鋼材等工具，前後共「光顧」8次，最近廠商發現短缺報警，北斗警方火速逮人，並起獲相關贓證物等，訊後依竊盜罪等罪嫌移送地檢署偵辦。

謝嫌前後共「光顧」8次，最近廠商發現短缺報警，北斗警方火速逮人，並起獲相關贓證物等，訊後依竊盜罪移送地檢署偵辦。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化謝姓竊賊染有毒癮，因缺錢購買毒品，竟動歪腦筋到工地上，他鎖定北斗地區2處建築工地，觀察多時見時機成熟，竟公然雇用大型貨車及吊車幫忙，光天化日之下直接到工地竊取工地裡數十支鋼板樁、H鋼材及多項工具。

調閱相關監視器後發現有多輛可疑的大型貨車、吊車出沒工地，經追查發現是謝嫌雇用大型機具到工地裡竊取鋼板高達8次。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

北斗警方表示，據調查謝姓竊賊從2月開始一路偷到3月中，上週在廠商報案後，成立專案小組展開調查，調閱相關監視器後發現有多輛可疑的大型貨車、吊車出沒工地，經追查發現是謝嫌雇用大型機具到工地裡竊取鋼板高達8次。

警方還在謝嫌身上查獲多包毒品安非他命及吸食器具等證物。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

上周北斗警方持搜索票上門逮捕謝姓竊嫌，不過謝姓竊賊不識貨，竟然將工地鋼板樁及H鋼材當廢鐵賣，賣到資源回收場，其供稱獲利近百萬，警方前往找回部分失竊的鋼板樁及H鋼材，還在身上查獲多包毒品安非他命及吸食器具等證物。

北斗分局長吳詠傑表示，謝嫌訊後依涉嫌竊盜罪及毒品危害防制條例等罪嫌，報請臺灣彰化地方檢察署依法偵辦。也提醒營造廠商，工地因常留有建材、工具等物可供變賣，時常成為小偷下手的目標，應加強巡邏與守望密度，資源回收廠有可以委託買賣，也應主動報案，以免淪為宵小作案工具。

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