電價4月調漲，引發民怨，蔡英文政府更頻頻挨轟，是將台電虧損的黑洞轉嫁給民眾。監察院日前表示，將針對台電虧損啟動調查，國民黨立院黨團今舉辦記者會，呼籲監察院要查就不要打假球，應把元凶幫忙找出來，徹查到底幕後原因是台電造成？還是幕後黑手就是蔡政府。

國民黨立委王鴻薇說，監察院說要去查台電為何虧損這麼多，但應該要去問蔡英文，如果不是蔡英文執意要做非核家園，造成這麼多問題，包含核電廠相繼除役，但包含大潭電廠的8號機組，根本沒辦法接連運轉，更不要說包含台南的88槍，或者說包含雲林的賄選案，都跟再生能源有關係。

王鴻薇表示，行政院現在喊強化電網韌性，卻得大撒幣，10年要花5600多億，雖告訴民眾以後不會無預警大停電，但昨天晚上台北市士林、社子地區大概有3萬戶出現無預警的大停電，桃園也出現停電事件，真的尷尬了。

王鴻薇說，台灣的供電極為脆弱，蔡英文2015年告訴大家10年不會漲電價，同時也承諾台灣不會缺電，可是最近蔡政府宣布電價平均調漲11％，是現在的蔡英文，打臉過去的蔡英文，承諾全跳票，請問監察院要不要查一下蔡英文？監察院要查，就不要打假球！把真正的元兇幫忙找出來。

國民黨立委李德維表示，中南部現在很多相關農地被移作光電之用，深深地影響了相關縣市農業的發展跟分布，影響了糧食安全，更助長購買光電的廠商，官商勾結大賺黑心錢，監察院要查就要查真的，徹查「光電如何毀我家園」。

李德維說，2018年公投就已經通過以核養綠，但行政院卻說非核家園政策不變，錯誤的政策原本經由公投應能有所化解，民進黨卻一意孤行，擁抱非核家園的神主牌，導致電不夠用，因此要求監察院必須負起相關調查的責任，給國人一個交代，是怎麼樣的一個政策？導致影響範圍那麼廣？

國民黨立委林思銘說，電價調漲，政府又跟老百姓大言不慚地說電價不會受影響，但電價會帶動物價上漲，真的會讓民眾荷包大失血，民眾已經無法承受。民進黨非核家園的政策根本就是錯的，連美媒都認為廢核的政策太冒進，缺乏戰略思維，台灣民眾卻要承受這錯誤政策帶來的苦果。

林思銘表示，世界各國都在重新調整能源政策，把核能納入綠能，但蔡英文政府反其道而行，台灣未來到底要如何因應缺電危機，政府仍語焉不詳，也無法提出具體可行的政策。而用燃氣、煤炭發電佔比高達百分之八十，要達到2050淨零排碳的目標恐遙遙無期，再生能源發展也造成台灣美麗的山林海域被破壞，急就章的結果根本無法填補核能缺口，台電這幾年來的鉅額虧損已經來到5千多億。

林思銘強調，政府的錯誤能源政策，只能把台電的虧損轉嫁給民眾，也不可能讓台電的虧損踩煞車，政府的公信力已經產生重大破口，因此要呼籲監察院給全國人民一個交代，到底幕後黑手是蔡政府？還是台電本身造成的，要把台電的虧損調查個水落石出。