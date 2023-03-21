中國社會科學院世界經濟與政治研究所、國家全球戰略智庫研究員邵峰21日在大陸《環球時報》撰文指出，美國前總統川普聲稱會在21日被捕，並號召支持者抗議。這是美國政治極化的又一次凸出體現。政治極化，已成為當今美國政治最顯著的特徵之一。從美國內部的政治格局來看，政治光譜正逐漸從兩頭小、中間大的「橄欖型」轉為兩頭大、中間小的「啞鈴型」結構。這種現象根源紛繁複雜，主要包括如下四個方面。

首先，貧富差距拉大和社會矛盾激化，是美國政治極化的根源。從國家的文化傳統來看，美國崇尚自由競爭、宣導市場經濟，在處理效率與公平的關係上更關注效率，這讓美國在快速發展、成為世界霸主的同時，不平等問題也成為一大社會頑疾。

其次，兩黨制和黨派博弈的劣質化，是造成美國政治極化的制度原因。在政黨選舉制度中，選票才是真理，由於兩黨均以追求上台執政為目標，黨爭成為常態，這是美國眾多社會矛盾長期無法得到化解的制度性原因。

再次，現實的社會發展對選舉制度的衝擊，是美國政治人物極化的直接原因。

最後，新媒體的發展，是美國社會政治觀點極化的催化劑和技術原因。由於這些導致美國政治極化的根源難以徹底化解，可以預計，美國政治的極化現象短時期內很難扭轉。

邵峰表示，美國作為擁有世界霸權的國家，國內政治任何變化都將不可避免地影響到其對外戰略和政策，從而對國際社會產生重大溢出效應。

第一，美國的政治極化導致對外政策極端化，加劇了國際形勢的動盪不安，成為擾亂世界和平與發展的一大破壞性力量。美國出於一己之私，為削弱戰略對手、捆綁盟友而挑動地區緊張局勢，甚至不惜鼓動戰爭、阻礙和平進程。烏克蘭危機就是典型例證。

第二，美國對外政策的極端化導致作為世界和平穩定基石的大國關係嚴重惡化，事實上在推動形成新的冷戰格局，毒化世界和平發展的氛圍，對人類文明發展構成長期威脅。

第三，美國的政治極化給本就困難重重的全球治理進程造成巨大破壞。川普政府時期，美國不顧國際社會的反對，執意退出《巴黎協定》、世衛組織和一些多邊貿易機制。拜登政府一上台就立即宣布「美國回來了」，讓其他國家無所適從。兩黨政策大相徑庭，各類承諾大多隨政府任期的結束而不了了之。美國的國際信用、可靠性和國家信譽遭到破壞。

第四，美國的政治極化還導致對外政策的僵化，其自身的糾錯機制難以發揮應有的功能。社會政治思潮的尖銳對立和兩黨之間的攻訐，使美國政府難以根據國際形勢的變化和政策實施的綜合效果進行適當的調整，因為任何的妥協都可能招致另一黨更猛烈的攻擊，從而導致自身戰略迴旋空間的極度壓縮。

第五，值得注意的是，美國的政治極化還有一個特殊現象，如果兩黨的政策方向一致，為了區別於對方，那就比誰的態度更激烈、更極端，最明顯的就是美國的對華政策。

兩黨對涉華議題的認知基本達成共識，都主張以強硬態度對待中國，只是手段方法略有區別。「中國」成為美國黨派鬥爭的靶子，兩黨互相指責對方的對華政策軟弱。拜登政府改變了川普時期的很多重大政策，卻延續了後者對抗中國的政策方向，並且還進行了重大調整。一是由川普政府的「單打獨鬥」變成現在的「聯合制華」；二是在貿易戰之外重拾意識形態的大棒，大搞所謂「價值觀外交」。對此做好進行長期艱巨鬥爭的準備。

邵峰強調，對於美國的政治極化及其外溢影響，作為一個自信的負責任大國，中方要靜觀其變、冷靜分析、沉著應對。一方面，對美國政治極化給其國內和國際社會造成的危害要有清晰認識，做到心中有數；另一方面，美國的糾錯機制仍未徹底失靈。對中國來說，作為持續快速發展的世界性大國，更務實的做法是盡可能完善自己、辦好自己的事、在正確軌道上不斷前進。