大學繁星推薦今(21)日放榜，台灣大學今年共錄取350人，錄取率約6成，但校內有4個第三類組科系出現共10名缺額，台大註冊組主任李宏森說明，主因出在4個學系設立門檻較高，導致部分考生因學測分數低而不敢選填，而這10名缺額將流用到7月的分發入學管道。

根據甄選會數據統計，今年度大學繁星推薦錄取率，包含台大在內共66所大專校院，第一類到第七類學群共錄取1萬4431考生，錄取人數較去年減少603人，錄取率為62.71％，比去年增加0.9％，缺額共1330名，較去年增加919人。

在台大方面，李宏森表示，今年台大繁星推薦共開出360個招生名額、總計631人報名，扣掉醫牙，錄取率約6成，其中4個第3類組科系出現10個缺額，分別是：醫技系4人、物理治療系1人、農藝系3人、植微系2人。

李宏森提到，4個科系之所以出現缺額且報名人數都偏低，主要是對學測分數要求較高，部分科目得達到頂標才有機會錄取，因此導致考生缺乏選填志願的信心。對此，校方尊重學系的作法，也以平常心看待，10個缺額也流用到7月的分發入學管道。

李宏森也指出，今年台大繁星推薦管道共錄取350名學生，來自全國236所學校，其中私校81所、共127人。值得關注的是，基隆市八斗高中首度有學生錄取護理系，該名學生校排名是1％，呈現了台大在招生重視「校校等值」、「城鄉均衡」的理念。