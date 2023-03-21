據央視財經報導，大陸罐頭近年在海外多國熱銷，去年出口量達312.5萬噸、創下近6年來新高，合計出口金額達473億元（人民幣，下同）、年增達22％。其中像是蘆筍罐頭佔到全球出口總量70％，其他如紅燒肉和鯪魚罐頭也為大陸獨有。

據大陸海關統計數據顯示，目前，亞洲、歐洲、非洲、北美洲爲大陸最大的罐頭出口目的地。從品類上來看，蔬菜、水果罐頭佔據最大的出口市占，同時即食類罐頭、菌菇罐頭近兩年的出口量明顯增長。大陸業内認為，随海外需求持續增長，大陸企業擴產加快，罐頭產品的出口品類、總量有望繼續增加。

據了解，罐頭是傳統食品加工行業，卻是大陸最早一批與國際接軌的產業之一，且長期以出口為導向。2022年，大陸罐頭出口量創近6年來新高，進入2023年，一些國家的通貨通膨居高不下，本地食品價格大漲，大陸出口的罐頭食品在海外多國熱銷，出口量持續增長。

大陸罐頭工業協會數據顯示，全球罐頭食品消費前10名國家中歐洲佔7個，瑞典居榜首，年人均消費33.4公斤，英國、葡萄牙、法國、比利時和美國為21至23公斤。而大陸人均年消費罐頭在5.5公斤左右。