陳俞安的母親當場哭成淚人兒。(蔡依珍攝)

家屬委任律師陳鄭權認為政府不能一句是BOT案就推卸了事。(蔡依珍攝)

市議員彭俊豪、張肇良、林志強、黃瓊慧都聲援，譴責桃市府一直推卸責任。(蔡依珍攝)

委任律師李仲唯陪同陳俞安父母到市府遞交國賠請求書。(律師提供／蔡依珍桃園傳真)

「龍舟天菜」亞運金牌國手陳俞安2月16日清晨騎車墜入深達14公尺的施工坑洞身亡，家屬21日在律師陪同下，直指現場交維設施和核准計畫「圖文不符」，不但工地範圍逾越到對向車道，彎道上警示燈號也不足而釀禍，劍指市府未善盡監督責任，討國賠5240萬元，陳母淚崩指出，防護足夠就不會車頭無損、人沒外傷掉下去，「兒子的光榮跟殞落都在水裡，當母親的怎麼能接受！」

「如果有時光機，我一定要提醒俞安，那條路很危險絕對不要走！」陳母說，家裡4個小孩只有陳俞安讀到大學畢業，當時他考上公立大學，但因公立沒有輕艇划船項目，就算要背負學貸，他仍毅然決然選擇私立萬能，打了好幾份工，很辛苦成為亞運選手，身為母親好幾次看到兒子練到全身傷，都苦勸不要練了，但他堅持夢想繼續走下去。

陳母說，好不容易入選今年亞運國手名單，將代表國家出國，全家都以他為榮，他也計畫拿到獎金要娶老婆，如今全都沒了，直指兒子的機車車頭沒有撞擊痕跡，除了脖子有小勒痕，全身也沒有外傷，「完整的防護有可能車頭好、沒外傷就掉下去嗎？頂多彈回來受傷而已！說工地防護做的多好我怎麼可能相信！」她當場淚崩表示，兒子的光榮跟殞落都在水裡，身為人母無法接受。

「大有為政府應該給老百姓安全生活環境，不能一句是BOT案就推卸了事！」家屬委任律師陳鄭權表示，依據桃園市交通局核定的交通維持計畫圖，工地範圍只有在文中路分隔島的北側車道，但是從警方所繪製的交通事故現場圖可以發現，工地範圍已逾越到對向車道。加上沒有依照核定內容佈設正確的警告標誌，現場的警示燈號也不足而釀禍。

陳鄭權也提到，文中路道路線型並非筆直，若工地的警示設備未盡完善，很容易造成駕駛人誤判，進而引發交通事故。依照相關工安規定，工作井必須設置雙層防護網，以防止人員墜落，但是從事故現場照片可明顯看出，工地的工作井僅設置單層防護網，防護強度明顯不足。除了對廠商提出刑事告訴，也要追究政府的責任，感嘆萬物飛漲但人命價值沒有漲，強調判決不是只有勝負，更有肩負國家社會教育作用，讓用路人或工地公安都特別警惕小心。

委任律師李仲唯進一步說明，雖然汙水下水道工程是採BOT方式由民間廠商興建，但工程屬於公共建設，而且事發工地位處重要道路上也是公共設施，市府對廠商有監督管理之責，市府怠於督導而致憾事發生，市府仍應負起國家賠償責任，包括醫療喪葬費45萬、父母2人扶養費共195萬元，另考量陳俞安年僅27歲，正值國手生涯的黃金時期殞落，而陳俞安父母耗費多年心力細心栽培使成為運動國手，精神上痛苦比一般人更大，一併請求精神慰撫金2人各2500萬元，共計5240萬元。

市議員彭俊豪、張肇良、林志強、黃瓊慧都聲援，斥桃市府一直推卸責任，聲稱BOT案不適合打國賠，認為業者應該設置電子圍籬，意外發生就能馬上救起，不會5個小時後才發生，且陳俞安要是沒有受市府委託到台北教導原民選手划船爭取佳績，也不會發生意外，桃園市政府絕對有責任，強力譴責市府未盡督導管理責任。

也提到桃園正處建設期，捷運跟汙水下水道施工都是主要幹道，每一個都潛藏危機，甚至發生意外的工作井有施工延遲的問題，再多錢也無法彌補家屬的痛，市府應該在公共安全上全面檢討，展現更大誠意，而非連資訊揭露也是公文往返才願意擠牙膏釋出訊息。

水務局長劉振宇說，尊重家屬訴求，會全力協助，若國賠有成立也會負起責任、不迴避，且為了避免司法冗長程序，會跟家屬積極協商金額達到共識，代位求償也是選項之一，讓家屬盡速獲得一定補償。他提到目前已進入司法程序，由檢察官判定責任歸屬，昨天偵查庭檢方也在釐清水務局跟日鼎水務的關係，靜候司法調查。