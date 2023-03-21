獸醫師蕭姓男子在高雄經營一家獸醫院，他與鐘姓女子因為鐘的愛貓死亡引起糾紛。橋頭地檢署起訴，蕭男為了讓鐘女受到刑事處分，向左營警方提出誣告，稱鐘女對他恐嚇取財。橋頭地院審理後，認為檢方的罪證不足，判誣告罪不成立。

蕭男與鐘女於2020年11月因為鐘女的愛貓死亡，引起醫療糾紛，蕭男交付2萬元賠償鐘女。但蕭男之後到左營警分局新莊派出所報警，指鐘女對他恐嚇，鐘女在爭持過程中不時說要叫兄弟來，還要上網發表負評，讓他無法繼續營業等。

檢警調查，雙方協商的過程長達50分鐘，當時鐘女帶著一男一女的友人到診所談判。雙方就協商應賠款做出許多討論，像是「我就是出一個火葬費用，我再退5000元」。之後逐次調高為「我全部退你1萬元，那個做細菌培養沒辦法退你，那個我已經付給人家了」，以及「我感覺很煩躁，2萬塊，你要接受？就2萬塊，這樣好不好？」

判決書指出，蕭男之後因為心理壓力到派出所報警，且蕭男在歷次警方詢問中曾說，他只要告鐘女「恐嚇」罪，不要「取財」。此證明蕭男自知賠償鐘女兩萬元是因為案發時處在人數與劣勢中，因事後他個人覺得受到恐嚇，所以提告鐘女恐嚇。

橋頭地院審理後，認為檢方以誣告罪起訴蕭男不成立，判處蕭男無罪。