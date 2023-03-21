第一財經報導，北京市統計局發布北京2022年國民經濟和社會發展統計公報，初步核算，北京全年實現地區生產總值4兆1610.9億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長0.7％。此外，去年北京失業率均值為4.7％。

綜合來看，經濟增長方面，初步核算，全年實現地區生產總值4兆1610.9億元，按不變價格計算，比上年增長0.7％。其中，第一產業增加值111.5億元，下降1.6％；第二產業增加值6605.1億元，下降11.4％；第三產業增加值3兆4894.3億元，增長3.4％。

報導指出，北京的三類產業構成為0.3︰15.9︰83.8。按常住人口計算，全市人均地區生產總值為19.0萬元。

人口與就業方面，年末北京常住人口2184.3萬人，比上年末減少4.3萬人。其中，城鎮人口1912.8萬人，佔常住人口的比重為87.6％；常住外來人口825.1萬人，佔常住人口的比重為37.8％。

常住人口出生率為5.67‰，死亡率為5.72‰，自然增長率為-0.05‰。全年城鎮新增就業26萬人。全年城鎮調查失業率均值為4.7％，運行在年度調控目標內。

工業方面，全年實現工業增加值5036.4億元，按不變價格計算，比上年下降14.6％。其中，規模以上工業增加值下降16.7％，剔除新冠疫苗生產因素增長2.5％。

在規模以上工業中，電力、熱力生產和供應業增長9.8％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長3.6％，汽車製造業下降2.6％，醫藥製造業下降58.3％（剔除新冠疫苗生產因素後增長6.4％）。規模以上工業實現銷售產值2兆2366.3億元，下降5.7％。其中，內銷產值2兆0560.5億元，下降1.8％；出口交貨值1805.8億元，下降35.0％。