張茂楠表示，以同樣的規格、做法和地點陪同初選參選人登記。劉彥宜攝

民進黨立委初選20日起登記，主席賴清德曾宣布「誠信條款」，民進黨台北市議員王世堅仍於多位議員及民進黨台北市黨部主委張茂楠陪同下，領表登記第二選區（士林、大同）。然前台北市議員顏聖冠質疑，「未來不宜再讓少數一、兩位凸槌幹部陪同登記初選之謬誤現象持續發生」。張茂楠回應，僅善盡黨部主人職責，並無背書。

顏聖冠於臉書指出，黨務共識「誠信條款」，原必須由黨務重要幹部貫徹力行的輔選作為，遇黨員同志有不同想法時，宜全力從中協調、溝通，為何發生陪同領表登記等情事？宜交黨務系統再行了解。「期待黨內的重要幹部宜積極說明、溝通、協調，未來不宜再讓少數一、兩位凸槌幹部陪同登記初選之謬誤現象持續發生。」

張茂楠回覆，作為市黨部主人，陪同王世堅領表登記並接受聯訪，是為善盡主人職責，今日則有立委何志偉、台北市議員許淑華領表登記，也以同樣的規格、做法和地點陪同。

張茂楠指出，至於王世堅有無違背誠信條款，他並沒有背書，交由大家各自解讀。只是善盡黨部對初選參選人的尊重，不用想太多。

至於先前曾傳出，張茂楠有意角逐第七選區（松山信義）立委，張茂楠說道，第七選區立委初選目前是台北市議員許淑華、洪健益領表，尊重2人，他對於投入第七選區初選沒有意願，也不會領表。