沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係，大陸在背後扮演重要角色，此舉也讓美國繃緊神經，中東地區儼然成為雙方交鋒的另一個戰場。但專家認為，中東在政治與經濟上是一個相當複雜的地區，大陸是否有足夠的人才與能力可以應對，尤其目前在該地區並沒有足強盛的軍事力量。

日經亞洲評論報導，面對以美國為首的圍堵，大陸頻頻展現在全球政治的影響力，先是撮合伊朗與沙烏地阿拉伯，接著大陸國家主席習近平訪俄羅斯，與普丁直接會談，似乎渴望成為俄烏戰爭的和平使者，種種舉動令全球觀察家好奇背後的目的。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）學者Moritz Rudolf認為，大陸正在尋求全球南方的支持，而不是西方國家，因為北京似乎已經意識到無法贏得他們（西方）的支持。

然而大陸想要從中東下手並非易事，美國國防企業雷神前總裁Les Janka就曾提到，「考量到沙烏地阿拉伯對美國武器、技術、訓練以及商業的依賴，需要很大的努力與計畫，才有可能切斷美國與沙烏地阿拉伯的關係。」

對此，Moritz Rudolf分析指出，傳統上，美國與俄羅斯被認為在中東地區具有調解的角色，現在則看到大陸主動出擊，「問題是大陸是否有足夠的人才與能力跟進，中東是一個複雜的地區，需要嫻熟、專業且訓練有素的外交官，尤其大陸目前仍在該區建立影響力，並沒有強盛的軍事力量。」