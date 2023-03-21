縣府響應世界自然基金會（WWF）

推動「Earth Hour地球1小時」全球節能減碳倡議活動，縣長楊文科特別拍攝宣導影片，以幽默方式與舞者們秀舞技結合關燈橋段，呼籲民眾響應25日晚8時30分至9時30分關燈1小時，共同以實際行動減少溫室氣體排放。

楊文科說，為打造新竹縣永續環境，縣府帶頭做起，宣示節能減碳的決心，宣導民眾正視全球暖化議題，將節能減碳觀念落實於生活中養成隨手關上不必要的燈的習慣。

熄燈活動起源於2005年，當初是為降低侯鳥遷徙路途中，因建築燈光影響，誤撞建築物死亡開始，2007年全球暖化氣候變遷議題逐漸受到國際重視，世界自然基金會於同年3月31日在澳洲發起「Earth Hour地球1小時」活動，呼籲民眾共同為減少溫室氣體排放做努力。

新竹縣熄燈1小時活動，將於25日晚上8時30分至9時30分進行，縣府特別拍攝新竹縣版本「Earth Hour Taiwan 關燈1小時」影片，已於縣長「楊文科」臉書及「新竹縣政府」影音平台上線，歡迎民眾一起響應。

楊文科表示，在面對日益嚴重的全球暖化威脅及氣候變遷的全球性危機，熄燈1小時為地球降溫的活動，不僅可藉由簡單的小動作，喚醒民眾節能減碳意識，對於對抗全球暖化的挑戰更具有正面的宣示意義。對「Earth Hour關燈1小時」活動有興趣的民眾可上https://reurl.cc/n7Nj6X查詢。