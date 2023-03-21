今天上午連續4波有感地震，規模都有3級以上，所幸沒有傳出太多嚴重災情，不過彰化縣彰化市平和八街疑似被震出一面長5公尺、寬2公尺的長方形天坑，嚇得附近民眾趕緊報警；不過經了解天坑在地震前就已經出現，是台水水管爆裂造成，目前已派員前往搶修。

經了解天坑在地震前就已經出現，是台水水管爆裂造成，目前已派員前往搶修。（吳建輝攝）

彰化市平和八街路面塌陷出現天坑，當地市民議論紛紛，附近民眾擔心會不會自己家也垮了，不過這起天坑事件與地震無關，當地民眾說天坑在地震前就出現了，地底不斷冒出水來，猜測是水管爆裂造成。

台水表示，經圖資調查發現這裡有一隻65管徑的水管漏水，在地底下應該是有一些小掏空。（吳建輝攝）

台水表示，經圖資調查發現這裡有一隻65管徑的水管漏水，在地底下應該是有一些小掏空，最近因排水水壓過大造成漏水，目前廠商已經備料到場進行維修，預計今天下午就能完成修復。

目前該路段已經封鎖，台水人員緊急關閉附近水源，正在進行抽水動作，待完成管線置換以後，再將道路回填。（吳建輝攝）

目前該路段已經封鎖，台水人員緊急關閉附近水源，正在進行抽水動作，待完成管線置換以後，再將道路回填，不過彰化因為台水在進行工程昨天就已經減壓供水，今天又水管破裂，讓當地民眾苦哈哈。