46歲的女子長期飽受頭暈、胸悶症狀，日前因突發性昏厥被送往台北慈濟醫院，被診斷出顱內有一個約2公分大的動脈瘤，最後接受線圈手術將血流導向正軌，並填塞動脈瘤空腔，腫瘤體積逐漸縮小，艾女也順利康復；醫師示警，動脈瘤就像顆不定時炸彈，嚴重的話可能破裂，造成顱內出血，死亡率達3成，二度破裂致死率則攀至6成以上。

常見動脈瘤大小約為0.3-0.5公分，艾女平時作息正常且無不良嗜好，慈濟醫院神經血管介入治療科醫師阮郁修採「血流導向裝置輔助線圈栓塞術」，透過導管將纏繞的線圈放進動脈瘤的空腔，讓動脈瘤內的血流停滯產生栓塞，重新把血流引導到正常的血管；數據顯示，此類手術成功率達9成以上，術後半年8成的動脈瘤就會栓塞，術後三年98％的動脈瘤完整栓塞。

他表示，天生腦部中層的膠原蛋白較缺乏彈性纖維者、有自體免疫疾病的病人、高血壓患者、抽菸的人都屬於產生動脈瘤的危險因子，需特別留意。

此外，年紀越大，血管彈性越差，經血液長期沖刷後，血管分叉處就容易形成動脈瘤。而動脈瘤依據不同的位置以及體積的影響會造成不同的臨床症狀，如頭痛、暈眩等，雖然症狀不一定會發生，但如果壓迫到顱神經，就會造成複視、眼皮下垂、垂瞼，甚至還會因動脈瘤破裂造成顱內出血，產生劇烈頭痛、昏迷。

阮郁修還說，建立良好的飲食習慣，避免三高、且維持規律的生活作息、定期做健康檢查也是不可或缺的關鍵，倘若頭部有長期不適，應尋求專業的醫師評估，以免延宕治療時間，增加死亡的風險。