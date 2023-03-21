國民黨第1階段立委提名選區將自22日起至24日受理參選人領表登記，為此21日召開「立委初選起跑！候選人公約盼彼此君子之爭」記者會，出席考紀會主委黃怡騰（左）、文傳會副主委林家興公布立委候選人提名公約，並呼籲所有參選人遵守，鑑於去年九合一選舉論文風波，特別新增要求所有參選人必須為自己的學經歷負責，所有相關文件與證件、表格填寫都必須詳實記載，禁得起檢驗，特別是在學經歷文件上必須實在，沒有違法取得。（粘耿豪攝）

國民黨立委選舉第一階段提名作業明天開始領表登記，今召開記者會公布立委候選人提名公約，新增明文規定對「學經歷」要確實填寫，並呼籲有意參選黨內同志主動避免會產生爭議的相關言論或作為，若有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或是依照黨紀處分。

考紀會主委黃怡騰表示，此次公約新特色包含，一、候選人必須確實依規定提供學經歷等相關文（證）件，若有任何不實必須自行負責；二、初選期間，除了候選人本人絕不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽破壞團結，也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，也必須約束其助選人員遵守公約各項承諾事項。

三、仿效選罷法規定，明定初選民調執行期間，絕不任意引述、公布任何民調數據及參與初選民調觀察相關事項；四、當候選人間發生爭議時，設置協調或調解爭議的機制，除了參選人可以要求黨介入，若有必要，黨部也可以主動介入調解協調仲裁。

黃怡騰指出，公約相關規定是期盼候選人能主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，各級黨部考核紀律委員在啟動初選過程中，對於違紀案件，將依照黨章規定主動查察並接受檢舉，如果有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或是依照黨紀處分，希望所有參加初選的黨員同志都能切實遵守相關規定。

國民黨發言人林家興強調，改革要有對的方法，當國民黨內每位登記參選的候選人都必須簽署公約，反觀民進黨，近日看到許多民進黨人士不甩賴清德主席的「誠信條款」跑去登記，凸顯賴清德上任之後的改革是打高空、形同虛設，宣誓意味大於實質，淪為「務虛變法」。

林家興指出，賴清德錯誤的改革方式反而凸顯了民進黨內有非常多不顧大局，不顧誠信的從政黨員。當初賴主席所謂的改革三箭其中的學倫聲明書，請問現在有多少人簽署？民進黨內沒有簽署的人，是沒有寫論文，還是不願意讓自己論文接受外界檢驗？