59歲林姓男子是B型肝炎帶原患者，固定在新竹台大分院生醫醫院門診追蹤，發現肝臟長了1顆1.7公分的腫瘤，因位置靠近腸道，不適合局部治療，以腹腔鏡肝臟腫瘤切除手術後恢復良好，3天就出院返家。

肝膽胰腸胃外科醫師蕭亦翔表示，肝癌最常見的是B型及C型病毒性肝炎感染，除了病毒性肝炎外，抽菸、肥胖、大量飲酒及化學致癌物質，都是造成肝癌的危險因子。

尤其，近年來三高比例增加，且漸漸年輕化，平均每4個人就有1個脂肪肝，若放任不管，可能發展為肝硬化，甚至肝癌，絕不可輕忽。

外科部主任何明志指出，目前肝癌治療有許多種選擇方式，包括手術切除、血管栓塞、局部治療、化學治療及肝臟移植。

手術切除有傳統手術和微創手術，微創手術靠著內視鏡器械深入腹腔，故傷口小，病人疼痛感較低，也較少出現與傷口相關的副作用，但仍需考量到腫瘤切除乾淨與否，及所犧牲的正常肝臟組織

近幾年來發展的達文西機器手臂手術，由於器械旋轉的角度比較靈活，對一些困難位置、角度不好開的腫瘤，會比腹腔鏡手術方式更容易。

何明志表示，肝癌治療方式的選擇，需經醫師多方面專業評估，並由肝臟內科、影像醫學部及腫瘤科等團隊互相合作下，共同做最適合的醫病決策。

蕭亦翔提醒，肝臟是人體內最大的消化器官，負責人體營養的代謝儲存、毒素分解排除及膽汁的分泌等，因肝臟內部沒有痛覺神經，所以被稱為「沉默的器官」！

蕭亦翔表示，許多病患來醫院就診時已無法手術，加上肝癌是復發率高的癌症，故提醒民眾應戒菸、酒及減輕脂肪肝等建立良好生活習慣，降低罹癌的風險。

另外，B、C型肝炎帶原及肝硬化等高風險族群，也應定期接受追蹤，以達到早期診斷、早期治療的目。