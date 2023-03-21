桃園市中壢警分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，過程使出柔道「大外割」，桃園地方法院判決員警有罪，葉放棄上訴停職。詹慧玲今天前往中壢警分局遞交國賠申請，要求賠償200萬元。對此，中壢警分局回應，本案尊重司法判決，針對個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，已於去年7月懲處相關幹部（含時任分局長及所長等人）監督不周及葉員違失責任。

中壢警分局表示，有關葉姓員警在2021年4月間，因盤查詹姓女士發生衝突而衍生爭議事件，葉員接獲桃園地方法院判決書後，檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，加諸情緒而影響處置作為，對於法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

中壢警分局說，葉員執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延，在保障人權前提下，嚴正執法並依法定行政程序處置，以維公共秩序與個人權益。

中壢警分局也說，警察工作是保障社會安全的重要力量，第一線員警更是治安維護衝鋒陷陣主力，肩負執法危險與衝突壓力，本案依法院判決已予警示懲罰，盼社會大眾以理性看待此個案，共同鼓勵支持警察執法工作，未來也將秉持打擊犯罪不手軟的堅定立場，努力不懈守護轄區治安。