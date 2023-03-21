林姓女子2021年不滿吳姓男室友透過LINE，傳送「用力的往妳子宮裡內射」等不雅簡訊騷擾她，她找親友痛毆吳男打死，受委任的37歲康姓律師竟教唆將殺人凶器丟棄山區，台北地方法院依共同犯湮滅刑事證據罪將康判處可易科罰金之刑6月，緩刑5年。可上訴。

林女及林男、楊男、李男、劉男、范男，因林女收到住處分租之吳男透過LINE傳送之不雅簡訊，2021年4月6日凌晨1點多，聚集會合，欲將吳男趕離分租處。

林男、范男分持鐵棍、木製球棒毆打吳男至其失去意識，李男遂將其拖出房間重摔在地，並以腳踹方式傷害，吳因此受有外傷性顱骨骨折併硬腦膜下腔出血及蜘蛛膜下腔出血、肺挫傷等傷害。

林女藉詞吳男抓狂、用頭撞壁倒地不起、躺臥血泊等理由，報警處理，送醫急救後，吳男在同月12日治死亡。去年最高法院駁回上訴，將毆人的林男依共同犯傷害致人於死罪判刑10年，教唆的林女判判7年4月，李男判刑7年10月，楊男判刑7年2月，范男判刑9年6月，劉男共同犯傷害罪判刑4年確定。

康姓律師遭起訴湮滅證據部分，台北地院斥責他不思遵守律師職業倫理，竟以丟棄兇器方式湮滅刑事證據，嚴重侵害司法之公正性，所為誠屬不該，殊值非難，但考量他犯後坦認犯行，判處有期徒刑6月，緩刑5年，向公庫支付50萬元，提供60小時義務勞務。