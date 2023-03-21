女漫畫家夫妻用嘴唇碰觸10月大嬰兒的生殖器被控加重強制猥褻罪，緩刑3年。（資料照）

從事漫畫工作的夫妻，2021年5月間，竟然為了好玩、有趣，夫妻以猜拳決定順序，輪流以緊閉嘴唇碰觸未滿周歲的兒子生殖器，並製成漫畫上傳臉書，士林地院審結，加重強制猥褻罪、製造兒童性交電子訊號罪，但考量夫妻還需撫養小孩，且已完成親職教育課程，判決女漫畫家有期徒刑2年、先生1年7月，均緩刑3年，全案確定。

女漫畫家因自覺有趣，將猥褻的畫面製成漫畫上傳臉書，事發後在餐飲業打工，月入1至2萬，而先生則是碩士畢業，擔任助理研究員工作，兩人均超過40歲。判決指出，夫妻受過良好教育且有性經驗的成年人。卻未尊重而兒子的身體自主權，而犯下強制猥褻罪，儘管辯護人稱，10月大兒子並沒有嫌惡、恐懼並非違反意願，但法院認為，未滿7歲孩童無表達意思能力，不可能與他人合意猥褻，駁回律師說法。

夫妻強調，兩人與男嬰只是在開玩笑，而且只有碰觸男嬰性器官，並未口交，女漫畫家則說，繪製成漫畫上傳網路，單純是分享育兒經，有如日本漫畫蠟筆小新，並提出類似的照片、影片截圖為證。

法官考量，夫妻兩人案發後5個月完成親職教育12小時，自行到親職教育輔導中心等學校接受親職教育，捐款給兒童福利團體，合議庭認為兩人有悔悟之心，考量父母若入監服刑，2名小孩將頓失所依，客觀上足以引起一般同情，依法予以減刑，女漫畫家，犯下的加重強制猥褻、製造兒童為猥褻行為電子訊號罪，定應執行有期徒刑2年，緩刑3年。