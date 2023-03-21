台灣與宏都拉斯建交82年，近期宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）對外宣布要與中國大陸建立關係，宏國外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）直言，是因經濟需要，而台灣拒絕增加財務援助。外交部長吳釗燮21日強調，若台灣為維持邦交選擇給予「不該去付」的金額，「我對不起天，我對不起地，對不起國家，對不起人民。」

立法院上午繼續邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，陳以信質詢指出，蔡英文總統上任後推動「踏實外交」，結果7年不到，卻已斷交8個國家、退出2個國際組織，如今洪都拉斯邦交岌岌可危，又傳出巴拉圭邦交可能鬆動，而吳釗燮任內斷交速度和數量更是可觀，期間就少了6個國家，吳對此頻喊請辭，卻還是不動如山。

陳以信詢問，若台灣真和洪都拉斯斷交，陳建仁該如何向國人交代，屆時是否要對外道歉，吳釗燮會不會下台？陳建仁說，台宏若斷交，原因相當清楚，如果宏國還是受到中國大陸利誘，他感到相當遺憾，陳以信反問，台灣邦交從22國掉到14國，「沒有一個不是啦」，難道台灣政府都沒責任？

陳以信指出，外交就是要負責，部長該負起政治責任，如今台灣邦交國越來越少，遲早變成個位數，「邦交不是只靠銀彈，你每次都說是靠銀彈，但維繫邦交不是，可以靠交情、感情、熱情。」

對此，陳建仁強調，中國大陸不斷打壓是事實，會盡最大努力維持現有邦交，但兩岸之間絕對不能進行金錢外交競爭；若台宏斷交，政府會向民眾清楚交代，這是中國以金錢外交方式來拔樁，屆時全民自有公論。

陳建仁反問，「我們為什麼不追究中國不斷打壓台灣？現在你要做外交凱子？」若邦交國的維持，要靠「一帶一路」這樣的詐騙行為進行，「難道我們要跟他競爭嗎？」

吳釗燮此時語重心長指出，若友邦向我國索取的金錢數目，是政府不該去付的，但台灣為了維持邦交還是選擇付錢，「我對不起天，我對不起地，對不起國家，對不起人民。」