減重需要毅力，最難在於抗拒美食的誘惑，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼提供3技巧：偶爾吃、少量吃、挑著吃。「只要達到熱量赤字，即便吃垃圾食物也會瘦。」

蔡明劼在臉書發文指出，如果想吃零食又不想變胖，可以偶爾吃，好過於一次大爆發。他從不規定學員不能吃某樣東西，因為這種教條式的限制，反而更容易造成食慾反撲；最好的方法是偶爾吃，「每周吃一次算是很克制，如果懂得掌握份量，就算天天吃也無妨。」

再來，少量吃，知道自己能吃多少。蔡明劼建議大家紀錄飲食及計算熱量，雖然熱量計算不容易精準，但遠勝過全憑感覺瞎吃。熟練之後會越來越了解自己一天的熱量要攝取多少、零食能吃多少。

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最後，挑著吃，垃圾食物不要照單全收。蔡明劼表示，即使要吃零食點心，也要挑CP值高的。他直言，最沒價值的就是含糖飲料，完全沒有營養，又容易囤積脂肪，造成代謝疾病。對糕點類沒興趣的他，選擇將熱量留給洋芋片及巧克力。