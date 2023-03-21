好萊塢女星亞曼達拜恩斯（Amanda Bynes）憑藉演出《足球尤物》走紅，但卻在拍攝完《破處女王》後因精神狀態出問題站別演藝圈，最終被診斷出罹患思覺失調症，然而，亞曼達拜恩斯日前被直擊全身赤裸，神情恍惚遊蕩在大街上，更向路人自稱精神病發作，最後遭自行報警被帶回警局。

根據《TMZ》報導，亞曼達拜恩斯美國時間19日上午被民眾目擊裸體走在洛杉磯街頭，且整個人狀態恍惚，更一度向停在路旁的車輛駕駛自稱「我的精神病發作了，現在剛復原」隨後她便自行報警被帶回警局，之後經在場的精神健康專家判定她須接受5150治療，也就是醫院可強制病患入院治療72小時，目前亞曼達拜恩斯正被關押於精神病院。

事實上，亞曼達拜恩斯曾主演電影《足球尤物》、《破處女王》、《髮膠明星夢》等，躍升2006年至2010火紅女星，但她卻自2011年起頻頻傳出酒駕、吸毒、縱火等脫序行為，遭法庭判定由母親監管生活將近10年，直到去年才重回自主管理生活。

然而，2017年復出接受節目專訪時透露，自己以重返校園學習服裝設計，但兩年後就被發現她已經休學，但她身邊的親友曾說「她不再碰毒，身心健康，很樂意接受幫助」如今好不容易重獲自由的她，沒想到疾病又復發，讓粉絲相當憂心。

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