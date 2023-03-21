清明節將屆，近來不少民眾已陸續返鄉掃墓、祭祖，根據台南市消防局統計3月6日至19日包含公墓、雜草、廢棄物及田野火警共232件，追究原因多與掃墓民眾清除墓地周遭雜草引火燃燒、祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災有關。

久旱不雨，今年南台灣已長達超過500天沒下大雨，山林田野環境因此相當乾燥，只要一發生火災，燎原速度相當快，消防人員疲於奔波滅火，新化區上周末接連傳出好幾起雜草、公墓火警，還有消防人員漏夜搶救，因光線不足而發生倒車滑落邊坡意外。

鑑於近年環保意識抬頭，消防局今年宣導掃墓民眾緬懷先人掃墓不用火源為主軸，期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。

南市消防局也提醒掃墓民眾「除草不用火」除草後隨手打包帶走、不就地燃燒；「不焚燒紙錢」支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德的方式替代；「不燃放鞭炮」保持祭祖環境清潔與幽靜、降低飛火燃燒可能性；「不亂丟菸蒂」祭祖不抽菸、身體健康有保障；「垃圾要帶走」維護環境整潔人人有責。

歷年來，台南市政府也於清明節前夕由民政局與區公所先行針對轄內338個公墓進行清明減災除草及清運工作，有效降低雜草及垃圾等易燃物堆積，防範公墓火災發生。