韓國人氣女團BLACKPINK(BP)上周末在高雄世運主場館一連舉行兩場演唱會,快閃36小時後已於昨(20日)凌晨搭專機離開。昨深夜卻有網友在《Dcard》發文,問大家是否有看到主辦單位理想國的官方IG限時動態,疑似拍了BP的專機寫下「慢走不送」,但隨即刪照,對此流言,理想國目前暫未回應,不知真偽。

BLACKPINK上周撲台開唱,兩場演唱會近9萬張門票早在開賣時就秒殺,推估至少進帳約4.3億台幣,加上周邊、旅遊等經濟效益難以計數,而4位成員18日早上搭乘專機抵達台灣,第一晚開唱時便因特區前排歌迷站起擋住後排視線、舞台太低及公關票等問題引發爭議。

網友到理想國官方臉書詢問截圖真偽。(圖/翻攝自Live Nation Taiwan 理想國臉書)

原本預計19日晚上就要離開台灣的BLACKPINK,因韓國當地霧太濃,留了一夜後才在20日凌晨離開台灣。昨晚則有人在《Dcard》發文,以「討論 有人有看到理想國這篇限時動態嗎」為題,曬出疑似理想國官方IG限時動態的截圖,照片中可見作者將一架飛機圈起來,寫下:「慢走不送,As if it's your last」,引來發文者痛批:「理想國小編真的太不尊重人了,賺這麼多錢還這種態度」。

對此,其他網友呈現兩極反應,有人火大說:「如果是真的的話,很誇張耶,理想國小編是在playing with the fire吧 」、「可能覺得還沒被罵夠吧,罵人前真的看清楚帳號欸小編」、「好扯,怎麼能講這種話」;但也有人質疑圖片的真實性,問:「這張是你自己截圖的嗎?因為剛剛有一篇然後原po刪除,還是從哪裡看到的?因為上面顯示9:30,照理來說截圖當時應該就會爆發了吧」、「6點多的班機,9點多才爆發不滿?不是P圖?」、「如果沒可靠來源,原Po很可能會被理想國告耶」、「萬一是造假的P圖亂傳小心被告」,而不少網友也在理想國的官方FB詢問此事,對此,理想國暫未回應。