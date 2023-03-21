【LIVE直播】蔡英文出訪中美洲 總統府召開記者會｜2023.03.21

總統蔡英文預計將於3月底、4月初，出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，還將在美國過境時與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，總統府今（21）日下午召開記者會說明，此次行程從3月29日啟程，抵達美國紐約過境後依序前往往瓜地馬拉及貝里斯交流訪問，返程則會在美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程10天9夜。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文自2019年出訪加勒比海友邦之後，已3年沒有安排出訪行程，去年9月瓜地馬拉總統別特別邀請蔡英文訪問，並多次在公開場合表達支持台灣的立場；貝里斯則是長年以來，支持台灣有意義的參與各個國際組織，雙方在基礎建設、醫療、供農業、技術等領域，共同結構密切的夥伴關係，為回應友邦多次誠摯的邀請及展現對友邦的重視，持續深化民主盟友間的合作發展，蔡英文將展開「民主夥伴共榮之旅」。

林聿禪透露，此行將於3月29日啟程同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯進行交流，訪問返程將在美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為10天9夜。

蔡英文期許此行能夠達成民主深化、共榮發展的兩大目標，深化夥伴夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠、共榮的合作計畫。

林聿禪指出，此次出訪除了感謝堅守民主自由價值的夥伴、持續的挺台灣，也將針對農業、技術、醫療、公衛、婦女賦權、數位數位經濟，以及供應鏈、安全等領域，做更廣泛的合作。未來台灣也會繼續努力與友邦及理念相近的國家，共同維護區域和平。

此行出訪主要團員包括，總統府祕書長林佳龍、外交部長吳釗燮，僑務委員會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、總統府醫療小組召集人陳振文及總統府發言人林聿禪。