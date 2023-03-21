政府普發6000元還稅於民，不少民眾興奮討論要怎麼花。其中一位網友分享，政府普發6000元，有房貸的人可領房屋補貼30000元，且若是竹北市民還可多領6000元，總共最多可拿42000元，不知道大家想怎麼運用這筆錢，引起網友討論，不少人看了卻搖頭說，別騙自己了，這筆錢其實一下就會花光了。

一名網友昨在PTT上分享，政府一口氣普發6000元，如果身上有扛房貸的人，則可多領房貸補貼30000元，如果剛好是竹北市民的話，還可再多領6000元，這樣加總下來等於可領到42000元，不知道這筆錢要拿來買機車、iPhone還是應該拿去定存呢？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，乍聽之下好像可以領到很多錢，但其實一下子就花光光了。「水電雙漲萬物跟漲，馬上就討回去了」、「這筆錢應該很快就花完了」、「出去旅遊一次，錢就沒有了」。

另有網友則表示，雖然快要領到錢很高興，但大家別忘了繳稅的時間也快到了，不如存著這筆錢之後可以繳稅。「牌照稅還不是要貼錢吐回國庫」、「等領到錢的時候，又是繳稅的季節了，所得稅、牌照稅等都是開銷，真的是『萬萬稅』了」、「快別說了，不是快繳稅了嗎？」

而「全民普發6000元」的領取方式共5種，分別是登記入帳、ATM領現金、郵局領現金、直接入帳和特定偏鄉造冊發放，其中直接入帳和特定偏鄉造冊發放不需要特別去登記，但是只限於特定對象；而ATM領現金、郵局領現金則需要事先準備好健保卡和身分證，ATM則要準備提款卡。登記入帳則從明（22日）早上8點起開放登記。