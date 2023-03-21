大學繁星推薦入學今放榜，國立花蓮高中共有64人錄取通過。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

大學繁星推薦入學今放榜，花蓮學子星光熠熠，國立花蓮高中與國立花蓮女中共摘下127顆閃亮星星，包括5名準台大生，10人通過醫牙學系，其他錄取學校也囊括清交成政等頂尖學校，且兩校此次錄取率均高達6成以上，亮眼佳績讓校內師生振奮不已。

今年繁星推薦入花中共有64人錄取，其中，國立大學暨醫藥學系有43人，包含30位錄取台清交成政等頂尖指標國立大學，錄取率為6成7。

花中表示，今年繁星推薦較為特別的是，通過第8學群（醫學系及牙醫系）高達6人，不僅是歷年之最，更刷新校內記錄，此外，另有3人參加醫事養成管道、2人參加國防大學獨招管道、2人參加分發入學管道，共13位學生想就讀醫科，如順利通過面試等流程，將締造10名以上醫科生，突破近年錄取醫科5至8人的新紀錄。

花中提到，今年學生升學成績亮眼， 已有75名學生為準大生，其中7成2是國立暨醫藥學系，人數高達54人，且日前經國際奧林匹亞保送、特殊選才及獨立招生等管道錄取台大者共5人，這次繁星再添2人，實屬不易，未來若45位學測達4科頂標（50級分）以上成績的同學以申請入學錄取台大，預估今年將締造出15至20位台大生，可望突破校內歷史紀錄。

花女此次繁星推薦入學共有63人錄取，其中有59人確定為準大生，另外4人則是通過第8學群（醫學系及牙醫系）資格，錄取率為6成，是去年的1.35倍。

花女表示，59名確定成功摘星的學生中，錄取國立大學有27人，包含3名台大生、2名清大生、1名陽明教大生、3名城大生以及2名政大生，中字輩、師範大學及北藝大等，共有7人，成績相當亮眼，且美術班的學生表現更為優異，上榜率高達9成。

花中校長楊鵬耀及花女校長詹滿福均肯定繁星上榜學生的3年努力終於開花結果，同時也期待即將參與申請入學及分科測驗的學生，也能進入理想的大學科系就讀，朝著夢想前進。