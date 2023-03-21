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The Japanese call on Munetaka Murakami's walk-off is as good as it gets 🇯🇵 pic.twitter.com/7w98SFIyFT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

日本在準決賽6比5逆轉擊退墨西哥，雖然決賽還沒打，大聯盟官網已經評價為「經典賽史最偉大的戰役」。佐佐木朗希飆出恐怖的102英里火球（時速164.2公里），仍然被墨西哥烏瑞亞斯（Luis Urias）轟了3分炮，日本在末3局大反攻拿下6分逆轉。

特別是指標球星大谷翔平，他是第9局下半第一個打席，比賽還在9上的時候，轉播鏡頭就多次帶到大谷，因為他肩負球隊逆轉的開路重任。結果大谷擊出二壘打上壘，點燃全隊的鬥志，接著超前分也上了一壘，被日職全壘打王村上宗隆一棒逆轉。

排名第2的比賽是2009年日本與韓國爭冠，韓國李杋浩從達比修有手中擊出追平安打，但是鈴木一朗10局上擊出超前安打，日本以5比3獲勝。此次失利之後，韓國隊一厥不振，連續3屆（2013、2017、2023）都在預賽出局。

第3名的比賽是2017年美國次輪6比3戰勝衛冕軍多明尼加，美國「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的關鍵兩分炮，以及亞當瓊斯（Adam Jones）飛身美技沒收了馬恰多（Manny Machado）的全壘打。瓊斯和馬恰多碰巧是大聯盟金鶯的隊友，增添了幾分話題性。

其餘入選的還有美國2009年戰勝波多黎各、荷蘭2009年戰勝多明尼加、以色列2017年打贏韓國、波多黎各2017年戰勝荷蘭、墨西哥2023年淘汰波多黎各、多明尼加2017年首輪打敗美國、多明尼加2017年戰勝哥倫比亞。