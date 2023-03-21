112學年度大學繁星推薦放榜，台中市立清水高中同學表現亮麗錄取人數創新高，共76位準大學生及1位通過醫學系第一階段，有五成錄取公立大學。校長蕭建華說，包括台大、清華、陽明交大、政大各1位；成大、中興、中央、中正各兩位等，師範及教育大學、醫學大學各6位含1位通過醫學系第一階段同學，表現十分優異。

蕭建華說，錄取國立台灣大學日本語文學系的楊至涵同學為清水國中校友，她在就讀國小時就對清水高中英語話劇社相當感興趣，某次在港區藝術中心觀賞清中話劇社的公演後，就立志將來要就讀清水高中；進入清中後，也順利獲選進入英劇社。

楊至涵因細心負責，思路清晰，組織能力及行動力強，被推選為幹部，擔任文書長，與幹部群共同協助老師營運社團，籌劃活動與公演。年度演出時，不僅擔任演員及舞者，還身兼英文主持人表現優異。至涵待人謙遜勤懇，並具備為理想奮鬥的精神；優異成績順利錄取台大日文系，足以成為同學們學習的榜樣。

施辰潔同學家住彰化和美，每天通勤上下學，雖然辛苦，但辰潔靠著堅強的意志力和認真學習的態度，三年維持校內排名1％，順利通過慈濟大學醫學系第一階段篩選，將全力準備第二階段甄選挑戰。學校多位校排1％的同學，雖有機會可錄取台清交等指標大學，但仍選擇自己喜歡的校系。

蕭建華指出，如日南國中畢業的陳禹志同學，選擇中國醫藥大學藥學系；鹿寮國中畢業的蘇奕泓同學，錄取國立台灣海洋大學輪機工程學系。學校今年繁星推薦升學表現優異，人數創新高，在質量方面都有進步，上榜學生有九成五來自社區國中，感謝各國中師長將優秀學子就近送入清中就學。