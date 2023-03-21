P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人球星林書豪，本月初因為發燒、頭痛缺席了兩場賽事，19日歸隊隨隊作客桃園璞園領航猿，在第3節連飆5記三分球，助隊吹響反攻號角，最終帶走勝利，個人也繳出38分佳作，再度獲選單周MVP。

鋼鐵人球團表示，19日與領航猿一戰，林書豪單節三分球6投5中，平聯盟個人單節三分進球紀錄，單場38分也是他來台加入PLG後個人單場新高，該役並有6籃板、5助攻，繼2月份來台首周就以出色表現獲得單周MVP肯定後，再度獲得單周MVP獎項。

PLG第20周單周MVP票選中，林書豪以1627票獲選，新北國王林書緯663票居次。

鋼鐵人本周末（25日、26日）要在主場鳳山體育館陸續迎戰台北富邦勇士、領航猿，球團再度準備豐富的場邊活動迎接球迷，推出「當南孩戀愛時」復古女孩日主題周，歡迎球迷進場支持。