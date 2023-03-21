民進黨區域立委初選領表、登記作業進行中，其中彰化最受矚目非第二選區（彰化、花壇、芬園）莫屬，現任立委黃秀芳面臨彰化市前市長邱建富的挑戰，黃秀芳21日一早現身黨部完成登記，她表示服務彰化將近一半的人生，未來也不會停下，至於面對黨內出現挑戰者，她也說必定全力以赴。

黃秀芳與邱建富同屬正國會，據悉內部為避免內傷，派出領袖之一的林佳龍多次協調，但兩人都堅持參選。邱建富也說過，他與黃秀芳已經協調多次，因各有立場，只中沒找到解決的方法，所以都會辦理登記。

黃秀芳指出，過去擔任三屆的彰化縣議員、兩屆的彰化縣第二選區立法委員，都是依循黨內公平競爭的機制下獲得提名，強調她服務彰化將近一半的人生，一刻不曾怠慢，未來服務彰化的心也不會停下。

黃秀芳強調，台灣是一個民主國家，政黨內互有競爭是常態，也是民主社會中非常重要的一環，這次她將勇敢面對黨內的挑戰者，一定會全力以赴，成為202彰化第二選區最強戰力。