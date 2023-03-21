清明節（4／5）即將到來，小孟老師在臉書上分享祭拜完祖先後財運能獲加持的前4名星座，依序是天蠍座、天秤座、雙魚座、牡羊座，其中第1名的天蠍座正、偏財運都有賺頭，不僅投資會得到機會外，事業上可做多份工作來賺取豐厚錢財。

▍第四名：牡羊座

牡羊座在清明節這天財運超級旺，能夠得到祖先保佑與加持，若能到戶外曬曬太陽，就能將負面磁場消除，迎接新的財富磁場。

▍第三名：雙魚座

雙魚座在清明節拜完祖先後，可去買彩券試手氣，如作夢有夢到數字也可將之記下，有機會可獲得好的表現，另外也可研究投資理財相關標的物，能賺到可觀的數目。

▍第二名：天秤座

天秤座在清明節拜完祖先後，可在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖手頭上有一些資金可運用，但不要因腦波弱而過度花費，適合將錢存起來，若未來想發展副業會是很好的基石。

▍第一名：天蠍座

天蠍座在清明節拜完祖先後，會得到一些投資機會，但需評估自己是否有能力應對，再進行投資會較安全。這段時間若投資行情有跌價可大膽加碼。而正財運也相對不錯，可多做不同的工作來增加財路，將可賺到豐厚的錢財。