外交部表示，德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）已經於今（21）日抵台，她此行將與國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠以及數位部長唐鳳進行交流；外交部對於史塔克－瓦特辛格表達誠摯歡迎。

外交部今進行例行新聞說明會，歐洲司副司長劉拓也表示，史塔克－瓦特辛格已經於今日上午抵台，並由歐洲司司長姚金祥前往接機，同時她也是26年來德國首位部長級官員來訪。劉拓也說，外交部對此表示誠摯歡迎，也樂見台德日益密切的互動。

根據德國在台協會提供的資訊，史塔克－瓦特辛格將於21日至22日訪台，本次行程目的在於加強及拓展與台灣在學術、研究與教育領域之合作，在訪台行程中，將與負責前述領域的部長進行討論與交流，包含國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠以及數位部長唐鳳。另外，陪同史塔克－瓦特辛格訪台的還有教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring）陪同訪台。

德國在台協會表示，本次行程重點為強化半導體研究、綠氫、電池研究等領域，此外，還包含拓展華語研究與華語能力領域的合作。在此，有潛力能強化德國獨立研究中國的能力，這也是德國聯邦教育與研究部在德國的中國策略脈絡下所推動的。

史塔克－瓦特辛格在本次行程中，亦將了解台灣學術與教育訓練體制，預計拜訪台灣大學與位於台北的一所高職。

德國在台協會指出，本次史塔克－瓦特辛格的訪問行程，是該部國際夥伴關係多樣化的一部份，與理念相同的國家在全球進行學術合作；台灣是在教育、研究 與數位政策上，一個重要、可靠且值得信任的夥伴。

德國在台協會表示，德國與台灣共享相同的價值並為此作出貢獻：和平、自由與人權。本次訪問行程是在歐盟與德國現有的一中政策框架下，並依循德國聯合政府的執政協議而進行。