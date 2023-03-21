在國資委黨委20日表示，要以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設後，軍工類股21日集體大漲，航發科技漲停、中船應急漲近11％、中航西飛漲逾5％、航發控制漲近4％。
網路電商是另一個大漲族群，焦點科技漲停，吉宏股份、若羽臣漲逾9％，麗人麗妝、跨境通漲逾4％。
大陸A股21日早盤走揚，上證指數開盤曾漲0.5％，隨後震盪收斂漲幅，半天收漲0.15％報3,239.74點，成交值人民幣（下同）2,235.51億元。深證成指早盤漲幅一度拉高逾1％，半天收漲0.73％報11,328.71點，成交值2,871.96億元。
在國資委黨委20日表示，要以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設後，軍工類股21日集體大漲，航發科技漲停、中船應急漲近11％、中航西飛漲逾5％、航發控制漲近4％。
網路電商是另一個大漲族群，焦點科技漲停，吉宏股份、若羽臣漲逾9％，麗人麗妝、跨境通漲逾4％。
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