為應付缺蛋危機，農委會原本規劃進口雞蛋都是透過「以進口蛋換國產蛋」措施供應給食品加工廠，但不久後，缺蛋情形過於嚴峻，農委會又改變措施，規畫進口雞蛋經過洗選後，送至包裝符合相關要求的通路業者，並供應到民生市場，消基會呼籲，在處理嚴峻的蛋荒問題之際，政府切勿焦頭爛額地放寬進口標準，只一味解決蛋荒問題，反而可能輕忽了消費者食用安全權益。

消基會表示，大批進口雞蛋到加工食品廠，因為工廠規模的關係，業者尚有能力為產品品質把關，但當包裝成一盒（10粒裝）的雞蛋，一般消費者並無能力自我把關，進行一連串的檢驗才煮食入口，因此，必須倚賴政府資源為民眾把關。

消基會呼籲，為昭公信，並展現護民為先的態度，政府除了進行國內外雞蛋的書面審查之外，還應批檢驗雞蛋的各項檢驗項目，並將檢驗結果公告周知，或揭露於官網之上，供民眾查閱，且美日等國目前尚為禽流感疫區，針對疫區的檢疫應加深力度把關，應增加檢驗批次，以避免不小心輸入病毒，污染國境，更危及消費者食用安全。

消基會表示，雞蛋議題上，政府錯失許多解決雞蛋供給、價格控管，甚至囤積居奇的問題，現在好不容易有機會展現為民服務的決心，呼籲主管機關一定要做好檢驗把關工作，並公布檢驗結果取信於民衆，以維護民眾健康權益。