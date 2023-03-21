芎林鄉農會通過取得「溫室氣體查證」證書，展示農會販售的農特產品，縣長楊文科（右四）希望企業、團體也能共同響應。（羅浚濱攝）

芎林鄉農會與家園網合作，透過專家學者進行「一站式溫室氣體盤查專業實作課程」，讓農產品直銷中心等據點，通過ETC台灣商品檢測驗證中心2018版「溫室氣體查證」標準，率全國農會之先，取得「溫室氣體查證證書」。

台灣商品檢測中心執行長林育堯，21日頒給芎林鄉農會總幹事林冠伶查證證書，並由縣長楊文科和經濟部標準檢驗局代理局長謝翰璋見證，芎林鄉農會邁入淨零轉型的里程碑。

謝翰璋表示，台灣近5年沒有颱風，台北去年夏季氣溫36度，歐洲則高達42度，氣候急劇變遷，各國都面臨2050淨零碳排的挑戰，台灣灣真的需要多使用綠電和節能產品來降低碳排。

謝翰璋指二氧化碳的盤查是採取科學方法查證，如產品製造過程使用多少電力，原料生產是否會排出二氧化碳等，必須先盤查、計算碳排量，有基準值才知要如何去降低排放量。

「要淨零就從自我盤查開始！」林冠伶說，芎林鄉農會在2021年底開始準備溫室氣體查證工作，投入30萬元與家園網進行「一站式溫室氣體盤查專實作課程」。

針對農產品直銷中心、農產品推廣中心、田媽媽教育推廣、穀物穀倉乾燥及金融存放款辦理「溫室氣體查證」工作。

林冠伶說，盤查過程投入不少心力，包含各個空間的冷氣、冰箱及乾燥機等，使用型號須一一記錄，找出憑證列表，以係數計算使用多少電力，依查證結後換成節能的冷氣，未來農會倉庫屋頂，也希望理事會通過更換為太陽能板。

此外，農會全體職員的上班天數、時數及使用的車輛、通勤距離等也列入計算，過程繁瑣，查證結果符合國際標準ISO 14064-1規範。

楊文科表示，2050淨零碳排已成為國際主流趨勢，樂見芎林鄉農會作為示範，率先取得溫室氣體盤查報告書查證合格，希望企業、團體共同響應，全民共同減碳，環境才能永續發展。