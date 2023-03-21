戲劇性的一刻！世界棒球經典賽（WBC）四強賽，日本隊儘管大半時間處於落後，卻在9局下靠村上宗隆直轟全壘打牆的再見安打，以1分逆轉墨西哥，闖進台灣時間22日上午7點開打的冠軍戰。

體型有點微胖的村上宗隆，上月初剛滿23歲，日職資歷已有5年，扣掉2018年菜鳥球季的14打席，村上自19年起成為養樂多燕子隊主砲，連4年至少28轟，去年甚至敲出破日本職棒紀錄的56支全壘打，成為「侍日本」代表人物之一。

經典賽期間，村上被安排在第5棒，銜接大谷翔平、吉田正尚兩名大聯盟球星，後一棒則是岡本和真。但他近況不佳，一直沒打出水準，今對上墨西哥，前4打席甚至吞下3張老K，被球迷酸爆「村上春樹上身」。

沒想到「村民」9下上場打擊前，大谷、吉田先後上壘，這次他把握住機會，一棒掃出再見二壘安打，重返「村神」地位，也讓全日本為之瘋狂，罵他的人通通閉嘴。