112年大學繁星推薦21日放榜，靜修高中共62位學生上榜，人數創下新高，包含錄取台灣大學、政治大學等國立大學，亦有學生錄取中國醫藥大學、中山醫學大學等醫大，錄取率8成。學生林希潔不補習，都自己安排讀書計畫，3年來維持校排1％好成績，最後成功錄取台大獸醫系，立志成為獸醫師。

林希潔從小喜歡動物，國三便立志成為獸醫師，會考即取得5A＋＋成績。靜修高中表示，林希潔平時未補習，總是自己安排讀書計畫，特別感謝數學及自然科老師教導，讓她3年維持校排1％，更成功重拾信心，奠定未來大學課程的基礎。

靜修高中表示，錄取清華大學的徐姓同學一直以來配合學校課程，參加寒暑輔及衝刺班；錄取成功大學的林姓同學不僅成績優秀，亦積極參與校內各項活動，留下許多充實的回憶，他們都特別感謝教師的教導。

靜修高中校長蔡英華表示，學校提供學生多元、適性的生涯發展輔導，不論是國內或海外升學，均鼓勵孩子在自己有興趣的領域一展長才，進而成為對社會有貢獻且有溫度的靜修人。